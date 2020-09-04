شكرا لقرائتكم أحمد مرتضي : أرسلنا ملف نادي القرن لـ"فيفا" وسيناريو رمضان لن يتكرر مع ساسى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه أحمد مرتضي منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، تساؤلًا حول من سيتحمل قيمة الغرامة التي تم توقيعها علي محمود عبد المنعم كهربا بعد رحيله عن النادي، هل سيتحملها اللاعب أم سيسددها النادى الأهلي.

وقال منصور في تصريحات تلفزيونية: " اشم رائحة ابعاد الأهلي عن الأزمة، لان في حالة رحيل اللاعب بنهاية الموسم، من سيدفع الغرامة مشددا على صعوبة التعاقد مع كهربا مرة أخري في حال رحيله عن الأحمر متابعا:" كهربا هرب من الزمالك من اجل الانتقال للاهلي، فليس من الطبيعي بعد ذلك عودته مرة اخري للنادي ومش عايز كهربا يمشي من الاهلي، علشان يدفع الغرامة".

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وجه عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، رسالة اطمئنان لجماهير ناديه، حول استمرار التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق، مع القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة قائلا :" سيناريو رمضان صبحي الذي حدث في النادى الأهلي لن يتكرر مرة اخري مع فرجاني وجددنا ل3 لاعبين في نصف ساعة، وعلي الجماهير الاطمئنان علي فريقها والصفقات الجديدة".

كشف أحمد مرتضي منصور ، عن إرسال ملف نادي القرن لفيفا والمحكمة الدولية والجهات المعنية، مشيرًا الي أن النادي في اتنتظار الرد علي شكواه قائلا :" النادي جهز جميع أوراقه من أجل قضية نادي القرن، وتم ارسالها بالفعل لجميع الجهات المعنية بالأزمة، ونحن نتابع الملف لمعرفة النتائج النهائية".