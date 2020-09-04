شكرا لقرائتكم الثعلب: كارتيرون أستاذ ورئيس قسم أمام الفرق الكبيرة.. وبيراميدز ابتدى غلط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أثنى حازم إمام نجم الزمالك السابق عن أداء الفارس الأبيض في مباراته ضد بيراميدز والتي انتهت بفوز الأول بثنائية نظيفة، قائلا: "كل حاجة كانت حلوة والزمالك متعود يلعب حلو قدام الفرق الكبيرة، واسوا ما في المباراة حكم الفار الذي لم يرى الكرة بشكل جيد.
قال خلال الاستديو التحليلي لقناة أون تايم سبورتس 1: "بيراميدز ابتدى غلط وتغييراته غلط بعكس كارتيرون بدأ سح وكمل صح"، مضيفا: "كارتيرون استاذ ورئيس قسم امام الفرق الكبيرة وامام الفرق اللي بتهاجمك وتلاعبك ند بند وده عكس سيكولوجية الزمالك اللي بيلعب على الهجوم والضغط المستمر".
أوضح: "الونش يمر بافتر حالاته الكروية واتمنى ان تكون الاصابة التي تعرض لها بسيطة، مشيرا إلى أن تشاتشيتش سهل الامور على الزمالك لما سحب ابراهيم حسن وقرر يلعب من العمق.
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