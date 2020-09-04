ترتيب هدافى الدوري المصري بعد مباراة الزمالك وبيراميدز

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جدة - عمرو شويل ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباراة الزمالك وبيراميدز

جدول ترتيب هدافى الدورى المصري، شهد اختلافا الأسبوع الحالى، بعد نهاية مباريات اليوم، حيث دخل مصطفى محمد مهاج الزمالك المربع الذهبى للهدافين متساويا مع وليد سليمان لاعب الأهلى بـ7 أهداف بعد هدفه فى شباك بيراميدز الذى كان الأول فى الانتصار الثنائى للفريق الأبيض.

وما زال عبد الله السعيد لاعب بيراميدز متصدرًا لجدول هداف بطولة الدورى برصيد 16 هدفًا، بعد ما شهد اليوم الخميس 3 / 9 / 2020، إقامة 4 مباريات فى الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، حيث تعادل حرس الحدود مع نادى مصر ، و طنطا مع الاتحاد السكندرى ، و فاز المقاولون على المصرى ، و الزمالك على بيراميدز .

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فيما يحتل محمد شريف لاعب إنبي المركز الثاني برصيد 9 أهداف، ويأتى فى المركز الثالث سيف الدين الجزيرى برصيد 8 أهداف، ويأتى فى المركز الرابع مصطفى محمد بعد وصوله للهدف السابع متساويا مع وليد سليمان.

ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباراة الزمالك وبيراميدز



ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباراة الزمالك وبيراميدز حيث حسم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك صراع وصافة الدوري بعد فوز على بيراميدز بهدفين نظيفين أحرزهما مصطفي محمد في الدقيقة 40 وكاسونجو في الدقيقة 81 خلال المواجهة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة 24 من الدوري الممتاز، بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من محمد أبو جبل في حراسة المرمى، امامه الرباعى أحمد عيد ومحمود علاء ومحمود الونش وعبد الله جمعة، وفي الوسط فرجانى ساسى واحمد سيد زيزو، وفي الهجوم الرباعى مصطفى محمد ومحمد اوناجم واشرف بن شرقي ويوسف أوباما، بينما جاء تشكيل بيراميدز كالتالي حراسة المرمى: مهدي سليمان، خط الدفاع: علي جبر - أحمد أيمن منصور - أحمد توفيق - محمد حمدي، خط الوسط: إبراهيم حسن - إبراهيم عادل - عمر جابر - محمود حمادة - محمد فاروق، خط الهجوم: إيريك تراوري.

ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباراة الزمالك وبيراميدز

ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباراة الزمالك وبيراميدز حيث بهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده للنقطة 48 منفرداً بالمركز الثاني فيما توقف رصيد بيراميدز عند النقطة 45 محتلاً المركز الرابع متخلفاً عن المقاولون العرب بنقطة واحدة والذي نجح في الفوز على المقاولون العرب، ادار المباراة الحكم محمد الحنفى الذى ظهر فى 11 مباراة بالدوري هذا الموسم، منها مباراتا الزمالك أمام وسموحة والاتحاد السكندرى بالجولتين التاسعة والثامنة عشرة ومباراة بيراميدز والإنتاج الحربى فى الجولة الثانية والعشرين.