شكرا لقرائتكم مجدى عبدالغني: "كهربا" أقحم نفسه فى الأزمات بانتقاله للأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مجدي عبدالغني، نجم الأهلي السابق، أن ما فعله محمود عبدالمنعم "كهربا"، لاعب فريق القلعة الحمراء، لا يجوز على الإطلاق، موضحًا أنه يجب على مسؤولي النادي اتخاذ موقف صارم ضد اللاعب.

وقال عبدالغني فى تصريحات تلفزيونية: "علاقتي بـ"كهربا" جيدة واللاعب يقوم باستشارتي، وما حدث منه ضد زملائه ومدير الكرة لا يجوز ويجب اتخاذ موقف صارم ضده من جانب إدارة النادي، وكنت أتمني إحترافه بدلًا من انتقاله إلى الأهلي".

وأضاف: "كهربا أقحم نفسه فى مشاكل الفيفا والغرامات والسوبر المحلي وكل ذلك أثر على مستواه، وعندما كان فى اتحاد جدة حقق نجاحات وأيضًا فى الزمالك، ولكنه الآن يقوم بأفعال غير طبيعية بسبب الضغط العصبي".

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أكد ، نجم الأهلي السابق، أن الزمالك استحق الفوز أمام بيراميدز، مشددا على أن إهدار محمد فاروق ركلة الجزاء كانت نقطة تحول فى المباراة.

وقال عبدالغني :"غياب طارق حامد أثر على خط وسط الزمالك وزيزو لم يؤدي الدور المطلوب، ومصطفي محمد قدم مستوي مميز اليوم أمام بيراميدز وأدي المطلوب منه".

وأكمل: "لاعبو الزمالك يقدمون مستوي مميز للغاية فى المباريات الكبيرة، بينما يهدرون نقاط أمام الفرق الصغيرة وهذا يكون بسبب الإعداد النفسي".