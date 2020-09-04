شكرا لقرائتكم رد فعل كارتيرون بعد احتساب ركلة جزاء لبيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سيطرت حالة من الحزن والوجوم على وجوه اعضاء الجهاز الفني للزمالك بقيادة باتريس كارتيرون بعد قرار الفار احتساب ركلة جزاء لبيراميدز.

و حسم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك صراع وصافة الدوري بعد فوز على بيراميدز بهدفين نظيفين أحرزهما مصطفي محمد في الدقيقة 40 وكاسونجو في الدقيقة 81 خلال المواجهة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة 24 من الدوري الممتاز، بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من محمد أبو جبل في حراسة المرمى، امامه الرباعى أحمد عيد ومحمود علاء ومحمود الونش وعبد الله جمعة، وفي الوسط فرجانى ساسى واحمد سيد زيزو، وفي الهجوم الرباعى مصطفى محمد ومحمد اوناجم واشرف بن شرقي ويوسف أوباما، بينما جاء تشكيل بيراميدز كالتالي حراسة المرمى: مهدي سليمان، خط الدفاع: علي جبر - أحمد أيمن منصور - أحمد توفيق - محمد حمدي، خط الوسط: إبراهيم حسن - إبراهيم عادل - عمر جابر - محمود حمادة - محمد فاروق، خط الهجوم: إيريك تراوري.

بهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده للنقطة 48 منفرداً بالمركز الثاني فيما توقف رصيد بيراميدز عند النقطة 45 محتلاً المركز الرابع متخلفاً عن المقاولون العرب بنقطة واحدة والذي نجح في الفوز على المقاولون العرب، ادار المباراة الحكم محمد الحنفى الذى ظهر فى 11 مباراة بالدوري هذا الموسم، منها مباراتا الزمالك أمام وسموحة والاتحاد السكندرى بالجولتين التاسعة والثامنة عشرة ومباراة بيراميدز والإنتاج الحربى فى الجولة الثانية والعشرين.