الشارقة يرشح نبيل عاشور لرئاسة اتحاد كرة اليد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

تقدم نبيل محمد سعيد بن عاشور رسمياً باستمارة الترشح لرئاسة اتحاد الإمارات لكرة اليد في الدورة القادمة للفترة 2020-2024.

ويعتبر نبيل عاشور من أبرز المواهب التي قدمتها كرة اليد الإماراتية ومارس العمل الإداري في نادي الشارقة لفترة، ثم شغل منصب الأمين العام للاتحاد في الدورة الماضية 2016-2020.

أما الأعضاء الذين سيتقدمون بترشحهم للعضوية قبل قفل باب الترشح بعد غد الأحد فهم: الوجه الشاب سعود صالح مشرف اللعبة السابق في شباب الأهلي، وناصر الحمادي من نادي مليحة، وعبد السلام ربيع من نادي الوصل، وأنيسة الشدادي لمقعد العنصر النسائي، وداوود المليح من نادي دبا الحصن، وعبد الله الكعبي من نادي العين.

وكان محمد حسن السويدي من نادي الجزيرة من الأسماء التي طرحت مؤخراً لتولي منصب نائب الرئيس لكنه اعتذر عن الترشح لظروف خاصة وما زالت القائمة تحتاج الى عضويين لاكمال العدد إلى تسعة أعضاء، وبرز اسم فيصل الطواش من نادي النصر بعد اعتذار شقيقه عمران إداري منتخب الشباب السابق.