تروا.. النادي العاشر في عائلة مجموعة سيتي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت مجموعة سيتي لكرة القدم، أمس الخميس، استحواذها على حصة الأغلبية في نادي تروا المنافس في الدرجة الثانية بالدوري الفرنسي.

وأوضحت مجموعة سيتي، التي تضم شبكتها الآن عشرة أندية؛ ومنها: مانشستر سيتي الإنجليزي؛ ونيويورك سيتي بالدوري الأمريكي؛ وجيرونا الإسباني، أنها اشترت الأسهم المملوكة للمالك السابق دانييل ماسوني.

وأضافت المجموعة: إن رجل الأعمال الفرنسي ماكسيم راي استحوذ على حصة أقلية، وسيكون عضواً في مجلس إدارة النادي الفرنسي.

وقال فيران سوريانو الرئيس التنفيذي للمجموعة في بيان «كان لدينا اهتمام بكرة القدم الفرنسية لبعض الوقت ولطالما أعجبنا بتروا؛ لذلك يسعدنا استكمال عملية الاستحواذ على نادينا العاشر؛ لنحصل على وجود دائم في فرنسا».

وفاز تروا، الذي تأسس عام 1986، بلقب كأس إنترتوتو في 2001 وتوج بلقب الدرجة الثانية موسم 2014-2015 قبل هبوطه من الدرجة الأولى في الموسم التالي. ويخوض تروا مبارياته في ملعب لوب الذي يتسع إلى نحو 20 ألف متفرج، وكان الفريق في المركز الرابع بدوري الدرجة الثانية عند إلغاء موسم 2019-2020؛ بسبب جائحة كوفيد-19.

وتضم قائمة أندية مجموعة سيتي أيضاً، ملبورن سيتي الأسترالي ويوكوهاما مارينوس الياباني ونادي مونتيفيديو سيتي توركي من أوروجواي وسيتشوان جيونيو الصيني ومومباي سيتي الهندي ونادي لوميل البلجيكي.