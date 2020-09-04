«اتحاد الطاولة» يتجه لاعتماد نظام القائمة في الانتخابات

يتجه اتحاد كرة الطاولة إلى اعتماد نظام القائمة في انتخابات تشكيل مجلس إدارة الاتحاد للدورة الإدارية القادمة 2020 - 2024، وتم تضمين هذا التعديل ضمن الباب الخامس الخاص بلائحة الانتخابات، من النظام الأساسي المقترح الذي سيعرضه على الجمعية العمومية غير العادية المتوقع لها أواخر الشهر الحالي.

صرح بذلك حسن الزرعوني، الأمين العام لاتحاد كرة الطاولة، مضيفاً أن «نظام القائمة يساعد على وصول مجموعة متجانسة من أصحاب التأهيل والخبرة والدراية بشؤونها لإدارة العمل بتناغم يحقق النجاح المؤمل لخطط وبرامج العمل على الصعد الإدارية والفنية، والقرار في النهاية بيد الجمعية العمومية لتقول كلمتها، وسيوجه الاتحاد الدعوة للأندية لترشيح ممثليها في الاجتماع طبقاً للوائح السارية في الشأن».

وأضاف الزرعوني: ندعو كل من يجد في نفسه الكفاءة والقدرة على العطاء وتقديم الدعم لكرة الطاولة الإماراتية التقدم للترشح لإفادة اللعبة من خبراته وجهوده، وهذا حق مشروع، والترشح ليس حكراً على أحد، والباب مفتوح للجميعن لأن الهدف من العمل التطوعي في النهاية هو خدمة اللعبة بما يصب في مصلحة رياضة الإمارات.

يذكر أن مسودة النظام الأساسي المقترح لاتحاد كرة الطاولة تتضمن نحو 77 مادة موزعة على 6 أبواب أساسية.