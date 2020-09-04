طـيران الإمارات ترعـى بطولة «فلاشـينج مـيدوز» للتنـس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعود طيران الإمارات إلى بطولة جراند سلام للتنس، للعام التاسع على التوالي، مع تجارب عبر الإنترنت، لربط المشجعين باللعبة، وذلك بصفتها الناقلة الرسمية للبطولة الأمريكية المفتوحة للتنس 2020 ( فلاشينج ميدوز).وفي الوقت الذي تستأنف طيران الإمارات خدمة ست مدن أمريكية، مع اتخاذ الإجراءات والاحتياطات الكفيلة بالمحافظة على صحة وسلامة المسافرين، فإن «فلاشينج ميدوز» للتنس تمثّل نقطة تحول لمعاودة السفر وتجديد الوعد للعملاء بتميز دائم.وقال أندرو بون نائب رئيس مبيعات طيران الإمارات لمنطقة أمريكا الشمالية: نحن ملتزمون بالبطولة الأمريكية المفتوحة، التي تعد واحدة من أهم الأحداث الرياضية في العالم، ويسعدنا العودة لتقديم أفضل تجارب لعملائنا في الولايات المتحدة وإتاحة الفرصة أمامهم لمشاهدة المباريات، سواء على الرحلات أم من أي مكان آخر عبر العالم.وتشارك طيران الإمارات في البطولة من خلال الأنشطة الخيرية بعد كل مباراة على ملعب آرثر آش، حيث سيضرب اللاعب الفائز ثلاث كرات نحو أهداف تحمل شعار طيران الإمارات في أقسام الطبقة العليا من المدرجات وستمنح طيران الإمارات الجمهور فرصة حصرية لمشاهدة الفائزين وهم يتحدثون عن تجاربهم فور انتهاء كل مباراة.وتتطلع طيران الإمارات، مع استئناف التشغيل إلى أكثر من 50% من شبكة وجهاتها العالمية قبل الجائحة، إلى العودة إلى لعبة التنس والرياضات الأخرى والعودة إلى الأجواء.



المنافسات



وعلى صعيد المنافسات، عوّض الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول عالمياً تأخره بمجموعة إلى فوز على البريطاني كايل ايدموند بنتيجة 6-7 (5-7) و6-3 و6-4 و6-2 ليبلغ الدور الثالث، فيما خرجت المصنفة أولى التشيكية كارولينا بليشكوفا من الدور الثاني في أولى مفاجآت البطولة في حين حجزت اليابانية ناومي أوساكا بطاقة في الدور الثالث.

وحافظ ديوكوفيتش على سجله خالياً من الهزائم هذا العام محققاً فوزه ال25، ليكمل طريقه نحو لقب كبير رقم 18.

وسقطت بليشكوفا المصنفة ثالثة عالمياً والأولى في البطولة وإحدى المرشحات للفوز باللقب بطريقة مفاجئة أمام الفرنسية كارولين جارسيا المصنفة 50 عالمياً بمجموعتين نظيفتين وبنتيجة 1-6 و6-7 (2-7)

وأكدت بليشكوفا أن الخسارة لا علاقة لها بكونها المصنفة أولى في البطولة بعد غياب لكل من المصنفة أولى عالمياً الأسترالية آشلي بارتي والثانية الرومانية سيمونا هاليب.

وبلغت المصنفة تاسعة عالمياً اليابانية ناومي أوساكا بدورها الدور الثالث بفوزها على الإيطالية كاميلا جيورجي بنتيجة 6-1 و6-2 في ساعة وتسع دقائق فقط.