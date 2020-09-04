لجنة للانتخابات.. و6 سبتمبر موعد سحب الاستمارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: أحمد مصطفى

جاءت الجمعيتان العموميتان لاتحاد الإمارات للدراجات هادئتين وسط مناقشات اعتيادية من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد وأعضاء العمومية، كان أبرزها النقاش حول تعديل شرط الحصول على مؤهل جامعي إلى ثانوية عامة كشرط للترشح لمنصب رئيس الاتحاد، لكن لم يتم الموافقة عليه.

وكان الاتحاد عقد جمعيتين عموميتين واحدة عادية والأخرى غير عادية، وذلك مساء أمس الأول الأربعاء في فندق سنترو الشارقة، وكان الاجتماع هو الأول لمجلس إدارة الاتحاد بعد غياب منذ شهر مارس الماضي بسبب توقف النشاط الرياضي ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأقيم الاجتماع الأول بحضور أسامة أحمد الشعفار رئيس الاتحاد ونائبه أحمد الحوري وعبدالناصر الشامسي أمين عام الاتحاد وعدد من الأعضاء بالإضافة إلى عبدالعزيز الحصان مراقب الهيئة العامة للرياضة، وحضر الاجتماع الأول 17 نادياً منهم 15 نادياً من الأعضاء العاملين فيما غاب نادي رأس الخيمة عن الاجتماع.

وشهد الاجتماع اعتماد محضر الاجتماع السابق والتقرير المالي والإداري وشهد أيضاً مناقشات مقترحات الأندية والتي تم إحالتها لمجلس إدارة الاتحاد لمناقشتها.

فيما كان الاجتماع الثاني للجمعية العمومية غير العادية للاتحاد والتي كانت مخصصة لمناقشة وخلاله اعتماد لائحة الانتخابات، والتي أقرت لائحة الانتخابات للدورة الجديدة 2020-2024.

وتم أيضاً اعتماد الفترة من 6 إلى 10 سبتمبر لسحب استمارات الترشيح على أن يكون التقدم للترشح خلال الفترة من 13 سبتمبر إلى الأول من أكتوبر المقبل والمصادقة على المرشحين خلال الفترة من 4 إلى 8 أكتوبر وفتح باب الاعتراضات والطعون خلال الفترة من 11 إلى 15 أكتوبر واعتماد القائمة النهائية خلال الفترة من 18 إلى 22 أكتوبر على أن تحدد اللجنة الانتخابية مكان وموعد الانتخابات خلال الفترة من 25 أكتوبر إلى 5 نوفمبر المقبلين.

كما قررت الجمعية العمومية اعتماد لجنة الانتخابات برئاسة محمد علي عامر وعضوية كل من محمد كاهور ويوسف أحمد بن كرم وحمدان الزيودي والمستشار حسن المرزوقي، فيما تم اعتماد لجنة الطعون برئاسة أحمد حسين العبيدلي وتضم اللجنة أحمد المرزوقي ومحمد عبدالباقي وعبدالله حسن الدرمكي.

وتم خلال الاجتماع أيضاً التصويت على تطبيق نظام الدورتين وتمت الموافقة على منع أي مرشح من التقدم للدورة الجديدة إذا أمضى دورتين سابقتين بداية من الدورة الجديدة، في الوقت الذي تم التصويت مقترح ناديي التعاون والرمس بتعديل شرط المؤهل الجامعي لمرشح رئاسة الاتحاد إلى مؤهل الثانوية العامة إلا أن الأغلبية رفضت وبالتالي سيكون المؤهل الجامعي شرطاً أساسياً للترشح لمنصب الرئيس.

من جانبه وجه عبد الناصر عمران الشامسي أمين عام الاتحاد الشكر إلى الأندية على حضورها وتجاوبها في الاجتماع وكان هناك مقترحات في الجمعية العمومية العادية وسيتم مناقشتها في اجتماع مجلس إدارة الاتحاد مؤكداً أن الاجتماع غير العادي كان الأهم لتحديد فترة الانتخابات للدورة الجديدة وتم اعتماد اللائحة التي ستدخل حيز التنفيذ بداية من يوم 6 سبتمبر الجاري.

وقال الشامسي: عدد من ممثلي الأندية طرح مقترح تطبيق نظام الدورتين ومنع أي مرشح من دخول الانتخابات الجديدة طالما أمضى دورتين وبالفعل تم التصويت وسيتم تطبيق النظام من الدورة الجديدة، ولم نفكر في مصلحتنا بقدر ما فكرنا في مصلحة اللعبة، والعمل على تطويرها خلال الفترة المقبلة.