شكرا لقرائتكم خبر عن فوز ودي لـ «الملك» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365” فاز الشارقة على فريق الإمارات 6-1 في مباراة ودية أقيمت بينهما أمس استعداداً للموسم الجديد، ليحقق أول انتصار بعد 4 مباريات ودية من دون فوز.

وسجل أهداف الشارقة الستة، الثلاثي البرازيلي إيجور كورنادو «هدفين» وكايو لوكاس ولوان بيريرا وخالد باوزير وسالم صالح.

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