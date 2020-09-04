شكرا لقرائتكم خبر عن البطائح يطلب التعاقد مع ريسيندي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365” علم «الخليج الرياضي» أن نادي البطائح طلب ضم اللاعب البرازيلي المقيم رافائيل ريسيندي من نادي الشارقة على سبيل الإعارة لموسم واحد.

وحصل «الحصان الأسود» في دوري الدرجة الأولى الموسم الماضي على موافقة مبدئية من إدارة شركة الكرة في قلعة الملك؛ لإعارة ريسيندي.

ويذكر أن ريسيندي تمت إعارته إلى نادي خورفكان في الانتقالات الشتوية في الموسم الماضي.

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