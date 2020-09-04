شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء البطولات والمهرجانات الكروية لعمر 11 سنة وما دون والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قرر اتحاد الإمارات لكرة القدم، إلغاء البطولات والمهرجانات الرياضية الكروية لعمر 11 سنة وما دون، بناء على التعميم الصادر من الهيئة العامة للرياضة.

كما قرر اتحاد الكرة إلغاء مسابقة الأشبال تحت 12 سنة، والتي يسجل فيها اللاعبون من مواليد 2009 و 2010 ، واقتصار تنظيم مسابقة الأشبال تحت 13 سنة على اللاعبين من مواليد 2008 فقط وعدم السماح بمشاركة اللاعبين من مواليد 2009 فيها ، وتم التعميم على الأندية بعدم السماح بتنظيم المسابقات والمهرجانات الخاصة بمدارس الكرة مواليد 2010 و 2013 .

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