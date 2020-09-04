هولندا تبدأ مرحلة ما بعد كومان اليوم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ينتظر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على أحر من الجمر، ارتداء قميص منتخب بلاده في مباراته أمام ضيفه الكرواتي غداًَ السبت في مستهل مشوار بطل أوروبا ضمن النسخة الثانية من دوري الأمم الأوروبية.

ويعتبر رونالدو الهداف التاريخي لمنتخب بلاده برصيد 99 هدفاً، وفي حال سجل هدفاً في مرمى كرواتيا يصبح ثاني لاعب في التاريخ يصل إلى رقم 100 هدف، بعد الهداف التاريخي على مستوى المنتخبات، الإيراني علي دائي الذي سجل 109 أهداف لبلاده خلال مسيرته الاحترافية.

وتستضيف إيطاليا منتخب البوسنة في مباراة من المفترض أن تكون سهلة بالنسبة لها، بعكس هولندا التي تستضيف بولندا وذلك لأول مرة بدون مدربها رونالد كومان الذي انتقل إلى برشلونة الإسباني الشهر الماضي.

وتلعب هولندا وبولندا ضمن المجموعة الأولى التي تضم أيضاً إيطاليا والبوسنة والهرسك.

وتسلم المدرب دوايت لوديويغيس الاشراف على المنتخب البرتقالي مؤقتاً في أعقاب انتقال كومان إلى برشلونة، بعدما شغل منصب مساعده في العامين الماضيين.

وقال لوديويغيس (62 عاماً): «رحل كومان ولكن كرة القدم تستمر. إنه أمر مثير ولكن أنا هنا منذ فترة طويلة، ليست بداية مسيرتي». وسيكون القناص روبرت ليفاندوفسكي أبرز الغائبين عن المواجهة بعد أن قرر المدرب جيرزي بريشيك منحه قسطاً من الراحة.

وفي المجموعة نفسها يستضيف المنتخب الإيطالي نظيره البوسني في فلورنسا حيث يمني المدرب روبرتو مانشيني نفسه بمواصلة النهج الذي كان بدأه قبل تعليق المنافسات الكروية حول العالم .

ويدخل المنتخب الإيطالي المباراة متسلحاً ب11 انتصاراً متتالياً من بينها فوزان على البوسنة نفسها في التصفيات المؤهلة إلى كأس أوروبا 2020، حيث فاز ال«ازوري» على أرضه 2-1، وفي زينيكا بثلاثية نظيفة.

ويعوّل مانشيني مدرب مانشستر سيتي السابق على الفائز بالحذاء الذهبي الأوروبي في الموسم المنصرم تشيرو إيموبيلي مهاجم لاتسيو وهداف الدوري الإيطالي برصيد 36 هدفاً، ولاعب ساسوولو فرانشيسكو كابوتو ابن الثالثة والثلاثين عاماً الذي تم ضمه للمنتخب للمرة الأولى.

واستحق كابوتو الحصول على فرصة تمثيل بلاده بعد أن قدم أفضل موسم في مسيرته بتسجيله 21 هدفاً في البطولة المحلية. وستكون المباراة مناسبة لعودة الجماهير إلى الملاعب الإيطالية بعد فترة حرمان بسبب «كوفيد-19».

وستقام المباريات المقررة في إيطاليا بحضور 500 مشجع في الملعب كحد أقصى بحسب البروتوكول الصحي المكون من 77 صفحة الذي نشره اتحاد اللعبة.

وتقام الجولة الثانية الاثنين حيث يحل المنتخب الإيطالي ضيفاً على نظيره الهولندي في أمستردام في قمة المجموعة، فيما تستضيف البوسنة والهرسك نظيرتها بولندا.