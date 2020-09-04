روكتس يتأهل أمام ثاندر..وهيت يسقط باكس



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حسم هيوستن روكتس المباراة السابعة والفاصلة من الدور الأول ل «بلاي أوف» المنطقة الغربية على حساب أوكلاهوما سيتي ثاندر بصعوبة بنتيجة 104-102 ليضرب موعداً مع لوس أنجليس ليكرز في الدور المقبل، فيما تقدم ميامي بنتيجة 2-صفر على ميلووكي باكس في سلسلة نصف نهائي الشرقية بفوزه 116-114.

ورغم أن جيمس هاردن لم يكن في أفضل حالاته التهديفية في المباراة، فإنه تصدى لمحاولة ثلاثية من ناشئ ثاندر الكندي لوغينتز دورت قبل 4,8 ثانية من نهاية اللقاء كانت لتمنح أوكلاهوما الفوز.

واكتفى هداف الدوري هذا الموسم ب17 نقطة في اللقاء مسجلاً خمس محاولات من أصل 14.

وواصل هيت الذي شكل فوزه في المباراة الأولى من نصف نهائي الشرقية أمام باكس متصدر الدوري مفاجأة، تألقه وتقدم عليه بنتيجة 2-صفر في السلسلة بعد فوز صعب بنتيجة 116-114.

وارتكب اليوناني يانيس أنتيتوكومبو أفضل لاعب في الدوري الموسم الماضي خطأ على جيمي باتلر مع صافرة النهاية حين كان يسدد نحو السلة، لينجح في تسجيل الرميتين الحرتين ويحسم المواجهة لمصلحة هيت.