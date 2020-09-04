رابطة «البريميرليج» تلغي اتفاق نقل مبارياتها في الصين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم «البريميرليج»، أنها وضعت حداً قبل الأوان لإنهاء اتفاقها على نقل مبارياتها في الصين والممتد من 2019 إلى 2022.

وقالت الرابطة في بيان: «رابطة الدوري الممتاز تؤكد أنها أنهت اتفاقها المتعلق ببث مبارياتها في الصين مع أصحاب الحقوق لهذه المنطقة».

وكانت خدمة البث عبر الإنترنت (المتدفقة) «بي بي تي في» دفعت، بحسب وسائل الإعلام، 700 مليون دولار في عام 2016 (590 مليون يورو) لبث الدوري الإنجليزي بين عامي 2019 و2022، وهو عقد وصفته الوسائل الإعلامية بأنه الأكبر الذي توقعه الرابطة في الخارج.