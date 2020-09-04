هاميلتون يتطلع لفوز مهم

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يسعى البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس، وبطل العالم ست مرات، لتحطيم المزيد من الأرقام القياسية، ومعها قلوب محبي فريق فيراري في عقر دارهم بعد غد الأحد، في جائزة إيطاليا الكبرى، المرحلة الثامنة من بطولة العالم للفورمولا واحد على حلبة مونزا.

ويدخل سائق مرسيدس السباق الذي يستضيفه معقل فيراري المصنع الإيطالي وهو على بعد انتصارين من معادلة رقم أسطورة فيراري الألماني ميكايل شوماخرة (91 انتصاراً).

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