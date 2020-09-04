شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيلي يوري سيزار على رادار النصر والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد مصطفى ذكرت تقارير صحفية برازيلية أن نادي النصر دخل في مفاوضات جادة من أجل التعاقد مع البرازيلي يوري سيزار (20 عاماً) لاعب فلامينجو البرازيلي والمعار إلى فريق فورتاليزا، وذلك بعد رفض العرض المقدم إلى مواطنه إيفرتون ريبيرو لاعب فريق فلامنجو ونادي شباب الأهلي سابقاً، والذي وصلت قيمته إلى 4 ملايين دولار.

ويسعى النصر لإتمام التعاقد مع الأجنبي الرابع، بعد لاعب الرأس الأخضر ريان مينديز وبراندلي كواس وجوزيه كارفالو«توزيه».

وكان النصر قد تعاقد مع سيباستيان تيجالي قادماً من نادي الوحدة بديلاً للإسباني ألفارو نيجريدو.

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