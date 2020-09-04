صفاء عدنان يشكو إدارة الزوراء العراقي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد : زيدان الربيعي

قدَّم صفاء عدنان المدرب المساعد لفريق الزوراء العراقي السابق، شكوى في القضاء العراقي بحق إدارة نادي الزوراء الرياضي لوجود مستحقات مالية له في ذمة النادي الذي عمل معه في بداية الموسم الماضي مع المدرب حكيم شاكر.

وقال عدنان: تقدمت بشكوى رسمية لدى القضاء العراقي على إدارة نادي الزوراء من أجل نيل مستحقاتي المادية المتأخرة، سبب رفع الشكوى يعود إلى إهمال إدارة الزوراء بدفع مستحقاتي المالية المتأخرة، صراحة لم أكن أفكر بالاتجاه إلى هذا الخيار لكن لم يعد أمامي غيره.

يذكر أن صفاء عدنان كان قد عمل مع الزوراء بصحبة المدرب حكيم شاكر في الموسم قبل الماضي، لكنه ابتعد عن الفريق بعد خلاف مع أحد اللاعبين وتحول لاحقاً إلى خلاف بينه وبين شاكر.