شكرا لقرائتكم خبر عن سيف الياسي يحصل على الماجستير في بناء الأجسام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حصل مدرب بناء الأجسام واللياقة البدنية سيف الياسي على شهادة الماجستير في علوم تدريب رياضة بناء الاجسام والقوة البدنية من الاكاديمية الدولية لبناء الاجسام بدبي وهي الشهادة المعترف بها في 198 دولة على مستوى العالم.

وكان مقر أكاديمية الاتحاد الدولي في دبي شهد مناقشة رسالة الماجستير بحضور العقيد عبد الكريم سعيد رئيس الأكاديمية ونائبه زايد الجلاف والكوادر الفنية من المحاضرين في الاكاديمية بقيادة كبير المحاضرين وليد عبد الكريم.

وكان سيف الياسي قام باستعراض أهم محاور المستويات التسعة المخصصة لطالب الماجستير ونجح في التجاوب والرد على كافة استفسارات وأسئلة اللجنة الفنية، ويتطلع الياسي إلى التحضير للحصول على درجة الدكتوراه من نفس الاكاديمية.

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