قرعة متوازنة لمسابقات كرة الصالات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

سحبت اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات مساء أمس الأول قرعة بطولات كأس الاتحاد وكأس الإمارات والدوري العام، وترأس الاجتماع عبدالملك جاني رئيس اللجنة التنفيذية لكرة الصالات بحضور عمران عبدالله النعيمي أمين سر عام اللجنة ومشرف المسابقات. وأسفرت قرعة بطولة كأس الاتحاد عن وقوع فرق خورفكان والظفرة وشباب الأهلي ودبا الحصن واتحاد كلباء في المجموعة الأولى وفرق النصر ومليحة والبطائح حامل اللقب والحمرية والشارقة في المجموعة الثانية، وتم الإعلان عن موعد انطلاقة البطولة بالجولة الأولى يوم 28 سبتمبر الجاري بمواجهتي ضربة البداية بين خورفكان وضيفه الظفرة واتحاد كلباء ودبا الحصن، وسيكون الظهور الأول للمدرب محمد المرزوقي ابن دبا الحصن ومدرب كلباء الحالي أمام فريقه السابق الذي ارتبط به لاعباً ومدرباً منذ إشهار اللعبة في موسم 2009-2010.

أما قرعة بطولة كأس الإمارات فقد أسفرت عن وقوع شباب الأهلي والنصر واتحاد كلباء في المجموعة الأولى ودبا الحصن ومليحة والحمرية في المجموعة الثانية والبطائح حامل اللقب والظفرة وخورفكان والشارقة في المجموعة الثالثة، ويلتقي في الجولة الافتتاحية المقرر لها 4 نوفمبر المقبل شباب الأهلي مع نمور كلباء في صالة الفرسان بالممزر، ويحل دبا الحصن ضيفاً على مليحة في المنطقة الوسطى.

فيما ينطلق الدوري العام يوم 21 نوفمبر المقبل بمواجهة اتحاد كلباء مع الظفرة والشارقة مع النصر ودبا الحصن مع شباب الأهلي والحمرية مع البطائح ومليحة مع خورفكان.

وعقب نهاية القرعة أعلن عبدالملك جاني رئيس اللجنة التنفيذية لممثلي الأندية ووسائل الإعلام أن تأجيل اتحاد الكرة لانطلاقة الموسم الكروي جاء بعد نهاية قرعة بطولات الموسم بدقائق، وأكد أن كل شيء يظل كما هو عليه إلى إشعار آخر.

وقال: إذا كان هناك جديد ستتم مخاطبة الأندية رسمياً بتغيير مواعيد المباريات والبطولات وسيكون ذلك يوم الأحد أو الاثنين المقبل.

يذكر أن البلاي أوف الخاص ببطولة دوري الموسم الماضي سوف يستكمل خلال الفترة 15إلى 24 سبتمبر الجاري.

وجرت مراسم القرعة بحضور جميع ممثلي جميع الأندية المنضوية تحت لواء اللعبة الذين تقدمهم عمران الجسمي عضو مجلس إدارة شركة الشارقة لكرة القدم ومشرف عام فريق كرة الصالات الذي حظي باستقبال كبير من زملائه مشرفي ومديري الفرق الذين أعربوا عن ترحيبهم وسعادتهم بعودة الملك إلى مظلة اللعبة. وتوجه عمران الجسمي بالشكر إلى مجلس الشارقة الرياضي واتحاد الكرة واللجنة التنفيذية، وإلى علي المدفع رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي وعبدالله العجلة رئيس شركة الكرة.

وقال: كنا نخطط للعودة منذ الموسم الماضي ولكن الظروف لم تسمح وها نحن نعود إلى اللعبة التي فرضت نفسها ضمن الألعاب الرئيسية في الدولة ونتمنى أن نكون إضافة للعبة، وأشكر كل من رحب بنا من الأندية والمسؤولين.