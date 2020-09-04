عيسى هلال يدشن العيادة الطبية والمركز الإعلامي بدبا الحصن



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبا الحصن: نزار جعفر

دشن عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي العيادة الطبية بنادي دبا الحصن، والتي تم تجهيزها بأحدث المواصفات والأجهزة الطبية لتأهيل ومعالجة مختلف الإصابات الرياضية، فضلاً عن تقديم خدمات علاجية مجاناً لكبار المواطنين بمدينة دبا الحصن، كما افتتح رئيس مجلس الشارقة الرياضي المركز الإعلامي المجهز بكافة وسائل الاتصال وقاعة المؤتمرات الصحفية.

حضر الافتتاح اللواء سيف الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، وأحمد سلطان الظاهري رئيس المجلس البلدي بالإنابة بدبا الحصن، ونبيل عاشور وسعيد العاجل من مجلس الشارقة الرياضي، بالإضافة إلى رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي دبا الحصن.

كما قام الوفد بجولة تفقدية في أرجاء النادي واطّلع على المنشآت الرياضية وثمن توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة المتمثلة في إضافة العديد من المرافق الجديدة وتطوير البنية التحتية للنادي بشكل شامل لتلبي احتياجات أبناء المنطقة، كما حرص هلال والوفد المرافق على متابعة بعض من تدريبات الفريق الأول لكرة القدم والفرق السنية استعداداً للموسم الجديد وأثنى على الإجراءات الاحترازية التي يتبعها النادي وفقاً للبرتوكول الصحي من أجل سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية.

وأكد ابراهيم بغداد الدرمكي رئيس مجلس إدارة نادي دبا الحصن سعيهم إلى ترجمة رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة، مشيداً بالدعم الذي تشهده الحركة الرياضية والمنشآت في إمارة الشارقة عموما ونادي دبا الحصن على وجه الخصوص من القيادة الرشيدة، وأعرب عن شكره وتقديره لرئيس مجلس الشارقة الرياضي على متابعته المستمرة وتذليل كافة العقبات.