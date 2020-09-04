شكرا لقرائتكم خبر عن عيسى هلال يدشن العيادة الطبية والمركز الإعلامي بدبا الحصن والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبا الحصن: نزار جعفر
دشن عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي العيادة الطبية بنادي دبا الحصن، والتي تم تجهيزها بأحدث المواصفات والأجهزة الطبية لتأهيل ومعالجة مختلف الإصابات الرياضية، فضلاً عن تقديم خدمات علاجية مجاناً لكبار المواطنين بمدينة دبا الحصن، كما افتتح رئيس مجلس الشارقة الرياضي المركز الإعلامي المجهز بكافة وسائل الاتصال وقاعة المؤتمرات الصحفية.
حضر الافتتاح اللواء سيف الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، وأحمد سلطان الظاهري رئيس المجلس البلدي بالإنابة بدبا الحصن، ونبيل عاشور وسعيد العاجل من مجلس الشارقة الرياضي، بالإضافة إلى رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي دبا الحصن.
كما قام الوفد بجولة تفقدية في أرجاء النادي واطّلع على المنشآت الرياضية وثمن توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة المتمثلة في إضافة العديد من المرافق الجديدة وتطوير البنية التحتية للنادي بشكل شامل لتلبي احتياجات أبناء المنطقة، كما حرص هلال والوفد المرافق على متابعة بعض من تدريبات الفريق الأول لكرة القدم والفرق السنية استعداداً للموسم الجديد وأثنى على الإجراءات الاحترازية التي يتبعها النادي وفقاً للبرتوكول الصحي من أجل سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية.
وأكد ابراهيم بغداد الدرمكي رئيس مجلس إدارة نادي دبا الحصن سعيهم إلى ترجمة رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة، مشيداً بالدعم الذي تشهده الحركة الرياضية والمنشآت في إمارة الشارقة عموما ونادي دبا الحصن على وجه الخصوص من القيادة الرشيدة، وأعرب عن شكره وتقديره لرئيس مجلس الشارقة الرياضي على متابعته المستمرة وتذليل كافة العقبات.
كانت هذه تفاصيل خبر عيسى هلال يدشن العيادة الطبية والمركز الإعلامي بدبا الحصن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.