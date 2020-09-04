«الشارقة الرياضي» يشيد بجهود المجلس البلدي لدبا الحصن



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ناقش مجلس الشارقة الرياضي آلية التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة مع المجلس البلدي لدبا الحصن وكل مايقود إلى تحقيق أهداف المجلس لإثراء النشاط الرياضي والمجتمعي بالإمارة.

جاء ذلك خلال زيارة عيسى هلال الحزامي رئيس المجلس لمقر المجلس البلدي أمس الأربعاء، حيث التقى بأحمد سلطان الظهوري نائب رئيس المجلس البلدي لدبا الحصن بحضور إبراهيم بغداد رئيس مجلس إدارة نادي دبا الحصن الرياضي الثقافي وسعيد محمد خليفة الريامي أمين السر العام لنادي دبا الحصن وسعيد علي العاجل الخبير الرياضي ويوسف محمد الفحلي وسعيد محمد الحدوري من المجلس البلدي.

وأشار عيسى هلال إلى أن الزيارة ضمن خطة المجلس للتواصل مع مختلف الجهات والمؤسسات بالإمارة وعبر عن تقديره لما يقدمه المسؤولون في المجلس البلدي بدبا الحصن من جهود مخلصة في خدمة الشباب وتحفيزهم على المشاركة في الأنشطة الرياضية والثقافية في نادي دبا الحصن الرياضي الثقافي، واستثمار أوقات فراغهم بما يعود عليهم بالنفع والفائدة.

وتقدم أحمد الظهوري نائب رئيس المجلس البلدي بدبا الحصن بالشكر والتقدير لمجلس الشارقة الرياضي على هذه الزيارة التي تعبر عن اهتمام المجلس بالتعاون مع مختلف المؤسسات والدوائر مؤكداً سعيه لبذل كل الجهود الممكنة لتقديم الدعم والتشجيع لأبناء مدينة دبا الحصن لممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية.