«همسة» تحلق بناموس الأبكار «الحقايق» في الوثبة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

انطلقت اليوم الخميس المنافسات التمهيدية لموسم سباقات الهجن 2020 -2021، بمشاركة كبيرة من المطايا لهجن أبناء القبائل في كل ميادين الدولة، ونظم السباقات اتحاد الإمارات لسباقات الهجن.

ودشنت السباقات صباح اليوم بفئات الصغار في الأسبوع الاول، وخصصت المنافسات لسن الحقايق على أن تتنافس فئات الكبار في الأسابيع القادمة.

وشهد الميدان الجنوبي بعاصمة الميادين الوثبة، منافسات قوية على مدار 25 شوطاً لسن الحقايق لمسافة 3 كلم، بمشاركة كبيرة من هجن أبناء القبائل في الموسم الجديد.

وطارت «همسة» لسلمان بن عبيد الدوسري بناموس الحقايق الأبكار في الشوط الأول من المنافسات بعد أن استطاعت التفوق على منافساتها محققة المركز الأول بزمن قدره 2.52.07 دقيقة، وانتزع «ظبيان» لهادف حمد عفصان المنصوري ناموس الشوط الثاني للحقايق بزمن قدره 2.53.08 دقيقة.

واستطاعت «المسك» لعاطف بن عطيه القرشي الظفرة بناموس الشوط الثالث بزمن 2.54.06 دقيقة، فيما اهدت «مزون» سهيل سعيد الجنيبي الناموس والمركز الأول في الشوط الرابع من المنافسات بتوقيت 2.53.04 دقيقة.

وكان الموعد مع «إسناد» لمالكها هزاع بن ناصر الخييلي في خطف صدارة الشوط الخامس للأبكار، وعانقت «الحذرة» لأحمد محمد بن حمد العويسي ناموس الشوط السادس، فيما توجت «العنود» لحمد محمد المري بناموس الشوط السابع، وفاز «الرهاوي» لناصر بن خميس الهاشمي بلقب الشوط الثامن للحقايق الجعدان، و«غيوم» لخالد سعيد بن بروك الحميري بالشوط التاسع.

وأسفرت نتائج الأشواط من العاشر وحتى الخامس والعشرين عن فوز «كواعب» لمحمد عتيق بن زيتون المهيري، و«هازم» لحمد محمد المري، و«غزالة» لعبد الله بن طويرش الوهيبي، و«رماد» لخليفة بن نصيب الخييلي، و«طوارئ» لحمدان خليفة العميمي، و«هملولة» لعبد الله حمد علي، و«شاهين» لحمد العميمي، و«الوطن» لثاني بن رشود المالكي، و«بلشة» لعبد الله بن شامس المحاربي، و«ليم» لسويد زايد المنصوري، و«إنذار» لسلطان محمد الشامسي، و«الطاير» لسالم عبد الله المحاربي، و«مذيار» لحمد راشد الشامسي، و«فراع» لمحمد عتيق بن زيتون المهيري، و«صواب» لناصر بن صغيرون الدرعي، واختتمت المنافسات بفوز «رختر» لمحمد بن فطيس المري.

وتتواصل المنافسات غداً الجمعة، بسباقات فئة اللقايا و25 شوطاً سيشهدها الميدان الجنوبي، وتستكمل منافسات الأسبوع الأول بتحديات الإيذاع بعد غد السبت، و20 شوطاً حددت للابكار والجعدان، وفي الأسبوع الثاني تبدأ منافسات سن الكبار الثنايا والحول والزمول والتي تقام على مدار يومين.