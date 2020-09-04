«جينيس» بطل كأس «أم الإمارات» في إسبانيا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج الجواد «جينيس دو فيالتييه»، لجان بيير رينال، وبقيادة أي ويرل، وبإشراف إليزابيث بيرنارد، بلقب كأس «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، والذي أقيم أمس الأول، بمضمار سان سباستيان في العاصمة الإسبانية مدريد، تحت مظلة النسخة الـ12 من مهرجان منصور بن زايد العالمي للخيول العربية الأصيلة.

ويقام المهرجان بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وبدعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات».

وانتزع الجواد «جينيس دو فيالتييه» كأس «أم الإمارات» لمسافة 1600 متر البالغ جائزته 8,000 يورو، بعد صراع مع 6 جياد تنافست بقوة لانتزاع اللقب المخصص للخيول العربية الأصيلة في سن 3 سنوات فقط. وجاء فوز البطل بفارق عنق عن «هزام» بقيادة جي كابري، فيما جاء في المركز الثالث «هاليسكو» بقيادة جي كروسجين.