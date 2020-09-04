7 مباريات هامة في الجولة قبل الأخيرة من الدوري السعودي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

على الرغم من حسم لقب الدوري السعودي للمحترفين لصالح الهلال قبل النهاية بجولتين، إلا أن الجولة الـ 29 التي تنطلق الجمعة تكتسب جميع مبارياتها التي تقام عند الساعة 9:40م بتوقيت الإمارات أهمية كبيرة في صياغة الرسم النهائي لترتيب الفرق.

ويحل الهلال ضيفاً على الوحدة في مكة المكرمة في لقاء أهميته الكبرى عند الفريق المكاوي الذي يسعى للحصول على البطاقة الآسيوية للمرة الأولى في تاريخه لكنه سيصطدم بالبطل الباحث عن كسر رقم غريمه النصر في الموسم الماضي نقطياً وتهديفياً.

ويمتلك الهلال 66 نقطة قبل اللقاء وبإمكانه بلوغ 72 نقطة إذا فاز في المباراة ثم أمام الشباب في 9 سبتمبر الجاري، وتهديفياً استطاع معادلة رقم النصر في الموسم الماضي بـ69 هدفاً وسيبدأ الليلة رفع الرصيد إذا سمحت له دفاعات فرسان مكة بالعبور.

ويدخل الوحدة الرابع برصيد 46 نقطة للحاق بالأهلي الذي يحل ضيفاً على أبها وهو يتذكر ما حدث له قبل أسبوع فيها حينما خسر من ضمك 1-2.

وتكتسب المباريات التي تحدد مصير الفرق في أسفل الترتيب الاهتمام والأنظار، حيث يستضيف اتحاد جدة على ملعب الجوهرة المشعة صاحب المركز الحادي عشر النصر الوصيف في مباراة هامة جداً للأول ولا مجال للتفريط في ظل وجود منافسين آخرين ينتظرون تعثر العميد.

ويمتلك الاتحاد 31 نقطة متقدماً بفارق نقطة عن الفتح الثاني عشر وبفارق نقطتين عن الفيحاء وضمك صاحبي المركزين الثالث والرابع عشر وبـ 4 نقاط عن الحزم صاحب المركز قبل الأخير، وستؤدي خسارة الاتحاد إذا حصلت به للتراجع ويصبح مصيره على كف عفريت في الجولة الأخيرة التي يواجه فيها العدالة أول الهابطين رسمياً.

والمباراة بالنسبة للنصر محطة إعداد لدوري أبطال آسيا بعدما فقد أصفر العاصمة اللقب، لكنها تمثل أهمية للهداف المغربي عبد الرزاق حمدالله (27 هدفاً) الذي يسعى للاحتفاظ بلقبه الشخصي والابتعاد عن الفرنسي غوميز الذي يطارده برصيد 24 هدفاً.

ولا تقل مواجهة الفتح والتعاون في الأحساء أهمية عند الفريقين عن أهمية موقعة جدة، فالفريقان يواجهان نفس التهديد وإن كان الفتح بدرجة اكبر كونه يمتلك 30 نقطة بينما للتعاون 32 نقطة والأخير سجل 6 هزائم متتالية، ما جعل إدارته تقرر كف يد المدرب البرتغالي فيتور وتسند المهمة للوطني عبدالله عسيري.

وبطموح الفوز ولا غيره يواجه الفيحاء وضمك فريقي العدالة والاتفاق، وهي مهمة شاقة للثاني في ظل طموحات الاتفاق ببلوغ المركز الرابع، وفي الرياض يدافع الحزم صاحب المركز قبل الأخير عن بصيص الأمل المتبقي له بالبقاء عندما يلتقي الشباب المتواجد بمنطقة الأمان.

وعلى جبهة الحصول على بطاقة التأهل لدوري أبطال آسيا ستكون مباراة الرائد والفيصلي في بريدة مفصلية لأحلام الفريقين، إذ يحتل الفيصلي المركز الخامس برصيد 45 نقطة ويأتي الرائد سادساً برصيد 43 نقطة والفوز لأحدهما سيقربه من المركزين الثالث والرابع إذا تعثر الوحدة أمام الهلال.