منتخب رفع الأثقال يستعد للمشاركة في بطولة آسيا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد فيصل الحمادي أمين السر العام لاتحاد الإمارات لرفع الأثقال أن منتخب السيدات عاد للتدريبات في الصالة الرئيسية بمركز دبي تحت إشراف المدربة هبة عبدالرحيم اعتباراً من أمس الأربعاء، استعداداً لاستئناف المشاركات الدولية.

وقال إنه لم يطرأ حتى الآن أي جديد بخصوص تغيير موعد البطولة الآسيوية في أوزبكستان للرجال والسيدات التي ستقام في نوفمبر المقبل، وهي من الجولات المؤهلة لنهائيات أولمبياد طوكيو، وبالتالي تكتسب قيمة كبرى خاصة أن الإمارات ما زالت لديها الفرصة في الحصول على إحدى بطاقات التأهل عن طريق الرباعة مي المدني في وزن 81 كجم.

وقال الحمادي: بوصفي عضواً في المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي لرفع الأثقال أقول إن هناك مرحلة ترقب كبيرة في كل دول آسيا بانتظار الجديد في مواجهة تحدي وباء كورونا المستجد لتحديد المواعيد الجديدة لباقي المسابقات والإعلان عن الأجندة الكاملة للموسم المقبل، وانعكس ذلك على قرارات الاتحاد الآسيوي الهادفة للانتظار حيث إنه تم تأجيل انتخابات المكتب التنفيذي للاتحاد القاري من أكتوبر 2020 حتى مارس 2021.

وعن منتخب الرجال لرفع الأثقال أكد: التدريبات مستمرة والمنتخب يواصل عمله في مركزي دبي ورأس الخيمة بانتظار وصول المدير الفني من الخارج الأسبوع المقبل للدخول في مرحلة جديدة من مراحل الإعداد للبطولة الآسيوية، والجديد في الأمر أنه أصبح من المتاح حالياً انضمام بعض لاعبي المنتخب من مركز رأس الخيمة، للاعبي المنتخب في مركز دبي للتدريب معاً، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية الدقيقة.

وعن بطولة العالم لرفع الأثقال التي كان من المقرر أن تقام في رومانيا شهر أكتوبر المقبل والتي كان سيشارك بها منتخبنا الوطني للرجال والسيدات قال الحمادي: كان من المقرر أن تقام في شهر مارس الماضي، وتم تأجيلها إلى أكتوبر، وأستبعد أن تقام في موعدها، لأن معظم البطولات الدولية التي تقام حاليا تجرى «عن بعد»، وآخرها بطولة أوزبكستان، وبطولة المملكة العربية السعودية، وهناك مقترح لدى اللجنة الأولمبية الوطنية في الإمارات لإقامة بطولة خليجية عن بعد لرفع الأثقال، ونرحب به وننتظر تحديد الموعد النهائي واتخاذ ما يلزم من إجراءات لإقامتها.

وعلى مستوى برمجة بطولات الموسم المقبل أضاف: لدينا تصور لبطولاتنا المحلية في الموسم المقبل، وأبرزها بطولة يوم الشهيد، وبطولة اليوم الوطني، والبطولة الرمضانية، وهي محددة بالمناسبات المذكورة، وبالنسبة لنا نركز على لاعبي ولاعبات المنتخب للمشاركة بتلك البطولات وبالبطولات الأخرى التنشيطية التي تقام بشكل دوري شهرياً على مدار العام دون توقف، حتى جاءت جائحة كورونا، ولكننا على طريق العودة للبطولات حالياً بعد نجاح إجراءات العودة للتدريبات.