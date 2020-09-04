اخبار الرياضه

نادي الحدود يتطلع لعودة النشاط الرياضي في العراق

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن نادي الحدود يتطلع لعودة النشاط الرياضي في العراق والان نبدء باهم واخر التفاصيل


متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

أبدى حازم تيموز أمين سر نادي الحدود الرياضي العراقي تحفظه على قرار وزارة الصحة العراقية بعدم العودة إلى النشاط الرياضي والتدريبات الجماعية في الوقت الحاضر بسبب تفشي فيروس .
وقال تيموز إن الوقت قد حان لعودة المنافسات في البلاد أسوة بدول المنطقة وأغلب دول العالم، مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا
وقال: الرياضيون في العراق لم يكن لهم دور واضح في مسألة عودة النشاط الرياضي وفي جميع الألعاب، سيما ونحن تنتظرنا العديد من الاستحقاقات المهمة على الصعيد الدولي في المستقبل القريب والمثبتة في أجندة الاتحادات الرياضية.
وطلب تيموز من عدنان درجال وزير الشباب والرياضة ورعد حمودي رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية أن تكون لهما وقفة جادة، وأن يدعما رغبة رياضيي العراق المطالبين بالعودة الفورية للحياة الرياضية وبشكل طبيعي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نادي الحدود يتطلع لعودة النشاط الرياضي في العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا