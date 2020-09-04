نادي الحدود يتطلع لعودة النشاط الرياضي في العراق



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

أبدى حازم تيموز أمين سر نادي الحدود الرياضي العراقي تحفظه على قرار وزارة الصحة العراقية بعدم العودة إلى النشاط الرياضي والتدريبات الجماعية في الوقت الحاضر بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال تيموز إن الوقت قد حان لعودة المنافسات الرياضية في البلاد أسوة بدول المنطقة وأغلب دول العالم، مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا

وقال: الرياضيون في العراق لم يكن لهم دور واضح في مسألة عودة النشاط الرياضي وفي جميع الألعاب، سيما ونحن تنتظرنا العديد من الاستحقاقات المهمة على الصعيد الدولي في المستقبل القريب والمثبتة في أجندة الاتحادات الرياضية.

وطلب تيموز من عدنان درجال وزير الشباب والرياضة ورعد حمودي رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية أن تكون لهما وقفة جادة، وأن يدعما رغبة رياضيي العراق المطالبين بالعودة الفورية للحياة الرياضية وبشكل طبيعي.