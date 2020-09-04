«الشارقة الرياضي» يبحث خطط العمل في أندية المنطقة الوسطى



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بحث مجلس الشارقة الرياضي سبل تطوير العمل الإداري واحتياجات المرحلة المقبلة مع ممثلي أندية المنطقة الوسطى بما يقود إلى رفع جودة الأداء وتحقيق الأهداف المشتركة وتنفيذ الاستراتيجيات التي تساهم في تقدم العمل وتحقيق أعلى المعايير.

جاء ذلك خلال اجتماع عيسى هلال الحزامي رئيس المجلس مع المديرين التنفيذيين لأندية المنطقة الوسطى بحضور الدكتور حمود خلف المدير التنفيذي لنادي الذيد والدكتور محمود نسيم المدير التنفيذي لنادي المدام والدكتورة نهى سامي المدير التنفيذي لنادي مليحة والدكتور علي سماكة المدير التنفيذي لنادي البطائح، وبحضور سعيد علي العاجل الخبير الرياضي ونبيل عاشور مدير إدارة شؤون الرياضة والتطوير.

وأشار عيسى هلال إلى حرص المجلس على المتابعة الدائمة للأندية في إطار التعرف إلى خططها وسير العمل الإداري وتوفير المتطلبات ولفت إلى أن هذا الاهتمام والتنسيق مع الأندية يأتي ضمن مهام ودور المجلس.

من جانب آخر، تقدم ممثلو أندية المنطقة الوسطى بالشكر والتقدير لصاحب السمو حاكم الشارقة على الدعم اللامحدود وعلى متابعات مجلس الشارقة الرياضي المستمرة وتقديم الدعم اللازم وتوفير المتطلبات، وأشاروا إلى أن هذه الزيارات واللقاءات تأتي تأكيداً على هذا الاهتمام بما يساهم في التعاون ومنح الأندية المحفزات التي تساهم أيضاً في التميز ورفع اسم الإمارة عالياً خفاقاً في مختلف المحافل.