استئناف الدوري الأردني الخميس المقبل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قرر اتحاد كرة القدم الأردني استئناف دوري المحترفين الخميس المقبل مع انتهاء فترة التعليق الاحترازي التي استمرت 14 يوماً نتيجة إصابة 8 رياضيين في نادي الفيصلي بفيروس كورونا.

وأكد الاتحاد عقب اجتماع مساء أمس الأربعاء تراجع مستوى الخطورة استناداً إلى مصفوفة الإجراءات في خطة الطوارئ. وأشار إلى تطبيق بروتوكول صحي يتضمن تعزيز الرقابة خلال التدريبات والمباريات وتخفيض أعداد الكوادر التنظيمية إلى الحد الأدني في الملاعب.

ويلتقي الصريح مع شباب العقبة في بداية المباريات المؤجلة من الأسبوع الخامس وذلك في ملعب الحسن إربد قبل لقاء الوحدات والرمثا في ملعب عمّان الدولي.

وتم ترحيل مواجهة الفيصلي مع الجزيرة إلى 21 أكتوبر المقبل فيما سيصدر الاتحاد جدول المباريات الجديد ابتداء من الأسبوع السادس الذي ينطلق 12 سبتمبر الجاري.

وخرج 5 لاعبين وأحد أعضاء الفريق الفني في الفيصلي من الحجر الصحي بعد التأكد من تعافيهم عبر الفحوص الطبية تمهيداً للعزل المنزلي.

وترك اللاعبون إحسان حداد ويوسف الرواشدة وبراء مرعي وسالم العجالين والمحترف السنغالي دومنيك مندي قمصانهم وعليها باقات ورود في مقر الحجر في مستشفى الأمير حمزة الحكومي عند المغادرة كلافتة شكر للفريق الطبي.