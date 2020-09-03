شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو يكشف كواليس اختياره بديلا لطارق حامد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شدد أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي على أن الفوز على حساب بيراميدز مهم للغاية لأنه يمنح الزمالك 6 نقاط أمام منافس قوي.

أضاف زيزو عقب المباراة أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق أبلغه عقب المباراة الماضية أمام إنبي بالدفع به في مواجهة بيراميدز بديلاً لطارق حامد.. مشدداً على تقبله للأمر لأنه سبق أن لعب فيه أكثر من مباراة خلال الفترة الماضية.

تابع أحمد سيد زيزو أنه بدأ العمل على اللعب في هذا المركز فور إبلاغه من كارتيرون مشيرا إلى أنه جاهز للعب بديلاً في أي مركز في الزمالك طالما أن المدير الفني يرى حاجته له في هذا المكان.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي فوزا مستحقا على حساب نظيره بيراميدز بهدفين دون رد باللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم بإستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدري الممتاز.