شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبون ارتدوا رقم 34 دعماً لعبدالحق نوري.. تعرف عليهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دائماً ما تخلد كرة القدم معنى الوفاء والانتماء والصداقة بين اللاعبين وبعضهم البعض، حيث دائماً ما يقضي اللاعبين أوقات كثيرة مع بعضهم البعض أكثر من الاوقات التي يقضوها مع عائلاتهم.

اللاعب المغربي الشهير عبد الحق نوري، لاعب فريق أياكس أمستردام الهولندي، تجلت معه مع الوفاء والصداقةن حيث ارتدى العديد من اللاعبين رقم اللاعب الذي يحمل رقم 34 دعماً له في محنته المرضية، وتأكيداً على أن كرة القدم أكثر من مجرد لعبة داخل المستطيل الأخضر.

فيليب ساندلر عندما التحق بمانشستر سيتى الإنجليزي، ارتدى رقم 34 دعما لللاعب المغربي.

عبد الحق نوري

أمين يونس فى نابولى الإيطالي، ارتدى رقم 34 ليقدم الدعم لصديقه الذي يعاني من أزمة مرضية.

عبد الحق نوري

اللاعب الهولندي كلويفرت فى روما الإيطالي، عندما انتقل لنادي العاصمة الإيطالية قرر أن يرتدي القميص رقم 34 دمعاً لعبد الحق نوري.

عبد الحق نوري

وكيفين ديكس فى فيورنتينا الإيطالي، اختار أن يرتدي رقم اللاعب المغربي الشهير ليقدم له الدعم في ما يتعرض له.

اللاعب الأخير هو المنتقل حديثاً لفريق مانشستر يونايتد، فان دي بيك، والذي اختار أن يرتدي رقم 34 دعماً لعبد الحق نوري والذي لعب معه وجاوره في الملعب مع أيكاس أمستردام.

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وعن الاسبابب التي دفعت "دي بيك" لمساندة زميلة، قال إنه صديق مقرب له هو وعائلته، وشقيق عبد الحق نوري صديق مقرب من فان دي بيك، والسبب الرئيسي له في ارتداء رقم 34 هو انه يرغب في تحقيق عبض الذكريات الجيدة مع فريقه الجديد بهذا الرقم.

يذكر أن اللاعب المغربي غبد الحق نوري تعرض لأزمة قلبية داخل أرضية الملعب في مباراة ودية في النمسا استعدادا للموسم الجديد، ورغم إفاقته في الملعب ونقله بطائرة إلى المستشفى، فإنه عانى أضرارا دائمة وخطيرة في المخ، ليدخل بعدها في غيبوبة طويلة استفاق بعدها بـ 13 شهراً.