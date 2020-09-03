شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الزمالك يحمل الجبلاية مسؤولية إصابة الونش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي عن حجم إصابتي محمود حمدي الونش ومحمود عبدالرازق شيكابالا لاعبي الزمالك خلال مباراة بيراميدز.

أكد أسامة أن إصابة اللاعبين عبارة عن كدمة في الركبة بسبب تعرضهما لتثبيت أقدامهم بالملعب بشكل غير طبيعي.. موضحا أنهما سيخضعان للأشعة خلال 24 ساعة لتحديد التشخيص النهائي للإصابتين.

وقال اخشي من إصابة للونش في الرباط الداخلي للركبة وقال محمد اسامة ما يحدث مع لاعبي الدوري حرام وستحدث كوارث قبل افريقيا محملا الجبلاية مسؤولية اي اخفاق إفريقي

وحقق الزمالك فوزا مستحقا على حساب بيراميدز بهدفين دون رد باللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم بإستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الممتاز.