شكرا لقرائتكم خبر عن ‏5 حقائق في انتصار الزمالك على بيراميدز.. «لعنة هدف جبر وضحية ‏خامسة لكارتيرون» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزاً ثميناً على حساب نظيره بيراميدز بهدفين نظيفين مساء اليوم الخميس، بمنافسات الجولة 24 لمسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري.

وانفرد الزمالك بالمركز الثاني بعد ارتفاع رصيده للنقطة 48 في حين تحمد رصيد بيراميدز عند النقطة 45 في المركز الثالث.

نرصد في السطور التالية حقائق بلغة الأرقام عن انتصار الزمالك على حساب بيراميدز.

أولاً.. لعنة هدف علي حبر

بيراميدز استمر للمباراة الثالثة على التوالي أمام الزمالك بلا تسجيل أي هدف في شباك الزمالك، فمنذ أن سجل مدافعه علي جبر هدف الانتصار في لقاء الدور الثاني بالدوري بالموسم الماضي عجز بيراميدز عن هز الشباك البيضاء على مدار 3 لقاءات متتالية.

ثانياً.. مسلسل اهدار ركلات الجزاء مستمر

استمرت مفارقة اهدار ركلات الجزاء خلال مباريات الزمالك وبيراميدز، وأضاع محمد فاروق ركلة الجزاء الرابعة من أصل 5 احتسبوا في تاريخ مواجهات الفريقين، حيث سبقه أحمد سمير في الزمالك وعمر خربين في بيراميدز، وظل محمود علاء، مدافع الفريق الأبيض، هو المسجل الوحيد من ركلات الجزاء في مواجهات الطرفين.

ثالثاً.. كارتيرون يفوز على الأجنبي الخامس

الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الزمالك، حقق انتصاره الخامس على حساب أقرانه الأجانب بالدوري هذا الموسم، فسبق وأن تفوق على مواطنيه ديديه جوميز مدرب الاسماعيلي وسباستيان ديسابر مدرب بيراميدز، والبرتغالي بارني مدرب دجلة والسويسري فايلر مدرب الأهلي، قبل يحقق الانتصار الخامس في مواجهة الكرواتي تشاتشيتش نظيره في بيراميدز الليلة، علماً بات تاكيس جونياس المدير الفني السابق لدجلة قد فرض علي الفرنسي تعادلاً، ويبقى كارتيرون بلا هزيمة أمام المدربين الأجانب للدوري.

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رابعاً.. كاسونجو يسجل عاشر أهداف الأجانب

استطاع الكونغولي كاسونجو من تسجيل ثاني أهدافه في شباك بيراميدز بعدما سجل من قبل في لقاء الدوري موسم 2017-2018، ودوّن الكونغولي عاشر الأهداف الأجنية في تاريخ مواجهات الفريقين، بخلاف هدفيه، سجل كل من بن شرقي وساسي "هدفين" كذلك، أحرز من قبل كل من إيريك تراوري وبرنس نانا وعمر خربين وكينو.

خاسماً.. الزمالك يواصل التفوق على بيراميدز

استمر تفوق الزمالك على بيراميدز، واستطاع الفريق الأبيض تحقيق انتصاره السابع مقابل فوز وحيد لبيراميدز وتعادل وحيد أيضاً خلال 9 مباريات جمعتهما بالدوري والكأس، ورفع الزمالك غلته من الأهداف في شباك بيراميدز للرقم 18.