شكرا لقرائتكم خبر عن دوري الأمم الأوروبية.. تعادل إيجابي مثير يحسم قمة ألمانيا وإسبانيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعادل منتخبا ألمانيا وإسبانيا بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن مباريات الجولة الأولى من منافسات دوري الأمم الأوروبية على ملعب «ميرسيدس بينز ارينا» بمدينة شتوتجارت الألمانية.

وأحرز هدفي اللقاء المهاجم الألماني «تيمو فيرنير»، لاعب فريق تشيلسي الجديد، في الدقيقة 51 من الشوط الثاني، بعد هجمة ألمانية منظمة أسكنها اللاعب شباك الحارس الإسباني دي خيا بجدارة، فيما أحرز المدافع الإسباني جايا هدف التعادل في الدقيقة 94 من الوقت بدل الضائع.

وبهذا التعادل يحقق المنتخبان أول نقطة لهما في مشوار البطولة الأوروبية، بل تذهب صدارة المجموعة للمنتخب الأوكراني بعد الفوز على المنتخب السويسري بهدفين مقابل هدف، وتضم المجموعة الرابعة كلاً من المنتخب الألماني والإسباني والسويسري والأوكراني.