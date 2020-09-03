شكرا لقرائتكم خبر عن دوري الأمم الأوروبية.. تعادل إيجابي مثير يحسم قمة ألمانيا وإسبانيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعادل منتخبا ألمانيا وإسبانيا بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن مباريات الجولة الأولى من منافسات دوري الأمم الأوروبية على ملعب «ميرسيدس بينز ارينا» بمدينة شتوتجارت الألمانية.
وأحرز هدفي اللقاء المهاجم الألماني «تيمو فيرنير»، لاعب فريق تشيلسي الجديد، في الدقيقة 51 من الشوط الثاني، بعد هجمة ألمانية منظمة أسكنها اللاعب شباك الحارس الإسباني دي خيا بجدارة، فيما أحرز المدافع الإسباني جايا هدف التعادل في الدقيقة 94 من الوقت بدل الضائع.
وبهذا التعادل يحقق المنتخبان أول نقطة لهما في مشوار البطولة الأوروبية، بل تذهب صدارة المجموعة للمنتخب الأوكراني بعد الفوز على المنتخب السويسري بهدفين مقابل هدف، وتضم المجموعة الرابعة كلاً من المنتخب الألماني والإسباني والسويسري والأوكراني.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
99,115
-
تعافي
73,828
-
وفيات
5,440
كانت هذه تفاصيل خبر دوري الأمم الأوروبية.. تعادل إيجابي مثير يحسم قمة ألمانيا وإسبانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.