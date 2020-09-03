شكرا لقرائتكم خبر عن دوري الأمم الأوروبية.. التعادل السلبي يسيطر على القمة الألمانية الإسبانية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهى الشوط الأول بين منتخبي ألمانيا وإسبانيا بالتعادل السلبي في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن مباريات الجولة الأولى من دوري الأمم الأوروبية، في المباراة التي تقام على ملعب «ميرسيدس بينز أرينا» بمدينة شتوتجارت الألمانية.
وشهد الشوط الأول العديد من الفرص من المنتخبين ولكن لم تترجم لأهداف سواء من المنتخب الإسباني أو المنتخب الألماني، بسبب تألق حراس المرمى.
ويسعى كلاً من المنتخبين للفوز باللقاء وحصد الثلاث نقاط في مشوار دوري الأمم الأوروبية.
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