الاتحاد ينهي استعداداته لقمة النصر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 سبتمبر 2020

أنهى فريق الاتحاد تحضيراته بمقر النادي، استعدادا لمباراته أمام ضيفه النصر، مساء غدا الجمعة، على ملعب الجوهرة المشعة، في قمة منافسات الجولة التاسعة والعشرون من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



وجاءت الحصة التدريبية الأخيرة قبل ملاقاة النصر، تحت إشراف مدربه البرازيلي فابيو كاريلي، وسط متابعة رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الاتحاد، وتركز المران على الجوانب الفنية والمهارية، تحت زخات المطر.

وانتظم لاعبو فريق الاتحاد ظهر اليوم الخميس، في معسكرهم الخاص استعدادا لمباراة النصر صاحب الوصافة، حيث يستهدف العميد تحقيق الفوز من أجل ضمان البقاء بشكل رسمي بالدوري السعودي للمحترفين.