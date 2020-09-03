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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزارة الشباب والرياضة تقر استئناف الانشطة الرياضية للعام 2020-2021 والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أقرت وزارة الشباب والرياضة ،اليوم ، استئناف النشاط الرياضي رسمياً لكافة الألعاب الرياضية للعام 2020- 2021م بعد توقفه بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.
و أوضح وكيل الوزارة لقطاع الرياضة خالد صالح لوكالة الأنباء ليمنية (سبأ) بان الوزارة رفعت الحظر عن الأنشطة الرياضية بعد أن عقد قطاع الرياضة أكثر من اجتماع للاطلاع على حالة تفشي وباء كورونا ،وقررت السماح للأندية والاتحادات باستئناف ممارسة النشاطات الرياضية وذلك بالعودة التدريجية لتلك النشاطات.
و أشار الى أن قطاع الرياضة اصدر تعميماً وزع على مكاتب الوزارة بالمحافظات وقيادات الاتحادات والهيئات الرياضية العامة بهذا الخصوص، حدد من خلاله شهر سبتمبر مرحلة استعداد الأندية الرياضية للموسم الرياضي الذي يقام خلال أشهر أكتوبر و نوفمبر و ديسمبر 2020م..مؤكدا أنه سيتم موافاة الأندية والمكاتب بالبرنامج ومواعيد تنفيذ النشاطات بعد التشاور مع الاتحادات الرياضية مرفق بالضوابط المرتبطة بالموسم الرياضي للعام 2020 -2021م .
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