شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رقم مميز لانسو فاتي مع منتخب اسبانيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 سبتمبر 2020 شارك لاعب نادي برشلونة أنسو فاتي مع منتخب اسبانيا في اللقاء امام منتخب المانيا لحساب الجولة الاولى من ​دوري الامم​ الاوروبية لكرة القدم.

Advertisements هذه المشاركة تعتبر إنجازًا مميزًا للاعب خصوصا في ظهوره مع منتخب إسبانيا لأول مرة. ويشارك فاتي بعمر 17 عامًا لأول مرة مع المنتخب الاسباني الأول ويصبح اللاعب رقم 800 الذي يرتدي قميص اللاروخا. ودفع لويس إنريكي المدير الفني للمنتخب الإسباني بـ فاتي بديلاً لـ خيسوس نافاس في المباراة الجارية أمام منتخب ألمانيا ضمن بطولة دوري الامم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رقم مميز لانسو فاتي مع منتخب اسبانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.