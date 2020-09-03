ليسترستي يضم المدافع البلجيكي "كاستاني"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 سبتمبر 2020

أعلن ليستر سيتي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الخميس تعاقده مع المدافع البلجيكي تيموتي كاستاني من أتلانتا الإيطالي لخمس سنوات.



ولم يكشف ليستر عن التفاصيل المالية للتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 24 عاما لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن الصفقة تبلغ قيمتها 21.5 مليون جنيه استرليني (28.50 مليون دولار).

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وخاض كاستاني 96 مباراة مع أتلانتا بعد الانضمام للنادي الإيطالي من جنك البلجيكي في 2017 وساعد الفريق على بلوغ دور الثمانية في دوري الأبطال الموسم الماضي.

وقال ليستر في بيان “وقع الدولي البلجيكي البالغ من العمر 24 عاما عقدا لخمس سنوات وسينضم لزملائه بعد انتهاء فترة المباريات الدولية الحالية”.

وخاض كاستاني سبع مباريات مع بلجيكا وسيحل بدلا من الظهير الأيسر بن تشيلويل بعد انضمام الدولي الإنجليزي إلى تشيلسي الشهر الماضي.

ويستهل ليستر، الذي احتل المركز الخامس الموسم الماضي ليتأهل للدوري الأوروبي، مشواره في الموسم الجديد أمام وست بروميتش الصاعد حديثا في 13 سبتمبر أيلول.