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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فلورنزي: أفكر فقط في مباراة الغد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 سبتمبر 2020
اكد لاعب منتخب ايطاليا اليساندرو فلورنزي على جاهزية اللاعبين لمواجهة البوسنة في بطولة دوري الامم الاوروبية.
وقال فلورينزي في صحفية: "دزيكو سيكون فقط خصمًا لي غدًا ، سأقول له مرحباً قبل المباراة ، لكن بعد ذلك ، إذا كنت بحاجة لألصق قدمًا عليه ، سأفعل ، كما لو كان مجرد لاعب آخر. ثم سنعود إلى كوننا أصدقاء ".
واضاف :" أفكر فقط في مباراة الغد ، وفي النهاية ، هولندا إذا منحني المدرب فرصة المشاركة ، ثم سأركز على مستقبلي ، سيكون من الرائع غناء النشيد الوطني وارتداء قميص بلدي مرة أخرى ، كلنا نعرف ما حدث ".
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