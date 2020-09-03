فلورنزي: أفكر فقط في مباراة الغد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 سبتمبر 2020

اكد لاعب ​منتخب ايطاليا​ ​اليساندرو فلورنزي​ على جاهزية اللاعبين لمواجهة البوسنة في بطولة ​دوري الامم الاوروبية​.



وقال فلورينزي في صحفية: "دزيكو سيكون فقط خصمًا لي غدًا ، سأقول له مرحباً قبل المباراة ، لكن بعد ذلك ، إذا كنت بحاجة لألصق قدمًا عليه ، سأفعل ، كما لو كان مجرد لاعب آخر. ثم سنعود إلى كوننا أصدقاء ".

واضاف :" أفكر فقط في مباراة الغد ، وفي النهاية ، هولندا إذا منحني المدرب فرصة المشاركة ، ثم سأركز على مستقبلي ، سيكون من الرائع غناء النشيد الوطني وارتداء قميص بلدي مرة أخرى ، كلنا نعرف ما حدث ".