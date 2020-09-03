دزيكو: الوقت غير مناسب للحديث عن رحيلي الى يوفنتوس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 سبتمبر 2020

تحدث لاعب روما الإيطالي وقائد منتخب البوسنة ايدين ​دزيكو​ عن ارتباطه بالانتقال إلى ​يوفنتوس​ وعلّق على مواجهة منتخب بلاده أمام إيطاليا.

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وقال دزيكو في مؤتمر صحفي: "يؤسفني أن تأتي هذه المباراة في وقت معين لا نحن ولا إيطاليا جاهزين 100 في المائة".

وعن ارتباطه بالانتقال إلى اليوفي علّق: "إنه ليس الوقت المناسب للحديث عن سوق الانتقالات فأنا أركز على هذه المباريات وبعد ذلك سنرى".

جدير بالذكر أن تقارير الصحف الإيطالية توضح أن يوفنتوس يدرس ضم دزيكو أو لويس سواريز مهاجم برشلونة.