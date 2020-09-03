اتلتيكو مدريد يعلن تسجيل اصابتين بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 سبتمبر 2020

اعلن نادي ​اتلتيكو مدريد​ الاسباني اصابة الثنائي ​سانتياغو ارياس​ و ​دييغو كوستا​ بـ ​فيروس كورونا​.

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وبحسب الموقع الرسمي للنادي على شبكة الانترنت فان جميع اللاعبين غير المشاركين دوليا قد خضعوا لفحص كورونا وذلك وفقا للبروتوكول الصحي الخاص بالموسم الجديد، ليتم تشخيص اصابة كوستا وارياس الذين كانا في عطلة خارج مدريد.

واشار النادي الى ان اللاعبان بحالة صحية جدية وانهما لايعانيان من اعراض المرض.

وسوف يتم حجر كل من كوستا وارياس منزليا وفقا للاجراءات المعتمدة من قبل السلطات الصحية في اسبانيا.