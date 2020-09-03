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اتلتيكو مدريد يعلن تسجيل اصابتين بفيروس كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 سبتمبر 2020

اعلن نادي ​اتلتيكو مدريد​ الاسباني اصابة الثنائي ​سانتياغو ارياس​ و ​دييغو كوستا​ بـ ​فيروس كورونا​.

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وبحسب الموقع الرسمي للنادي على شبكة الانترنت فان جميع اللاعبين غير المشاركين دوليا قد خضعوا لفحص كورونا وذلك وفقا للبروتوكول الصحي الخاص بالموسم الجديد، ليتم تشخيص اصابة كوستا وارياس الذين كانا في عطلة خارج مدريد.

واشار النادي الى ان اللاعبان بحالة صحية جدية وانهما لايعانيان من اعراض المرض.

وسوف يتم حجر كل من كوستا وارياس منزليا وفقا للاجراءات المعتمدة من قبل السلطات الصحية في اسبانيا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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