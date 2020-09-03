فان دي بيك يكشف سبب فشل إنتقاله إلى ريال مدريد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 سبتمبر 2020

أقر الوافد الجديد إلى صفوف ​مانشستر يونايتد​ قادماً من أياكس، ​دوني فان دي بيك​، بأن ناديه السابق توصل لاتفاق مع ​ريال مدريد​ الإسباني، قبل الانضمام بشكل رسمي للشياطين الحمر.

Advertisements

وصرح فان دي بيك لصحيفة "ماركا" الإسبانية: " توصلت لاتفاق مع ريال مدريد، والناديان أيضاً أبرما اتفاقاً، ولكن لسبب ما لم يتم اكتمال الأمور".

وأضاف: "في البداية شعرت بالغضب، وتساءلت عما إذا كانت فرصة الانتقال للريال ستتاح مرة أخرى".

وختم فان دي بيك: "أعتقد أن ما حدث هو أن اللاعبين الذين كانوا سيغادرون ريال مدريد بقوا، ولهذا السبب انسحبوا من الصفقة".