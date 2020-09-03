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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فان دي بيك يكشف سبب فشل إنتقاله إلى ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 سبتمبر 2020
أقر الوافد الجديد إلى صفوف مانشستر يونايتد قادماً من أياكس، دوني فان دي بيك، بأن ناديه السابق توصل لاتفاق مع ريال مدريد الإسباني، قبل الانضمام بشكل رسمي للشياطين الحمر.
وصرح فان دي بيك لصحيفة "ماركا" الإسبانية: " توصلت لاتفاق مع ريال مدريد، والناديان أيضاً أبرما اتفاقاً، ولكن لسبب ما لم يتم اكتمال الأمور".
وأضاف: "في البداية شعرت بالغضب، وتساءلت عما إذا كانت فرصة الانتقال للريال ستتاح مرة أخرى".
وختم فان دي بيك: "أعتقد أن ما حدث هو أن اللاعبين الذين كانوا سيغادرون ريال مدريد بقوا، ولهذا السبب انسحبوا من الصفقة".
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