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فان دي بيك يكشف سبب فشل إنتقاله إلى ريال مدريد

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 سبتمبر 2020

أقر الوافد الجديد إلى صفوف ​مانشستر يونايتد​ قادماً من أياكس، ​دوني فان دي بيك​، بأن ناديه السابق توصل لاتفاق مع ​ريال مدريد​ الإسباني، قبل الانضمام بشكل رسمي للشياطين الحمر.

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وصرح فان دي بيك لصحيفة "ماركا" الإسبانية: " توصلت لاتفاق مع ريال مدريد، والناديان أيضاً أبرما اتفاقاً، ولكن لسبب ما لم يتم اكتمال الأمور".

وأضاف: "في البداية شعرت بالغضب، وتساءلت عما إذا كانت فرصة الانتقال للريال ستتاح مرة أخرى".

وختم فان دي بيك: "أعتقد أن ما حدث هو أن اللاعبين الذين كانوا سيغادرون ريال مدريد بقوا، ولهذا السبب انسحبوا من الصفقة".

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