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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الدوري القطري: الريان يكتفي بالتعادل امام السيلية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 سبتمبر 2020
انتهى اللقاء الذي جمع الريان والسيلية بنتيجة 1-1 على ملعب ثاني بن جاسم بنادي الغرافة في بداية مشوار الفريقين بالنسخة الجديدة من الدوري القطري.
تقدم السيلية بهدف عن طريق العراقي مهند علي في الدقيقة 28 لينتهي الشوط الاول على هذه النتيجة قبل أن يتعادل دامي تراوري للريان في الدقيقة 52.
بهذه النتيجة حصل كل فريق على أول نقطة في مشوار الدوري.
يذكر ان السد تجاوز الخريطيات في اللقاء الاول بخماسية في اللقاء الاول لهما في الدوري القطري الممتاز.
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