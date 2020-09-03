فونسيكا: انطلاقة الموسم لن تكون سهلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 سبتمبر 2020

اشار المدير الفني لنادي روما ​باولو فونسيكا​ الى صعوبة المباريات الاولى في الموسم الجديد.

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وقال فونسيكا في تصريحات للموقع الرسمي للذئاب:" بداية روما معقدة ، ستكون بداية صعبة ضد هيلاس فيرونا ، دائماً مواجهتم تكون قوية وحماسية ".

وتابع المدرب البرتغالي تصريحه:" الجدول ليس سهل من البداية حتى نهاية البطولة ، لكن كما اقول دائماً دعونا نفكر في المباراة تلو الأخرى ونركز على البداية ".

ويستهل النادي العاصمي موسمه بمواجهة نادي هيلاس فيرونا في 20 ايلول على ان يواجه بطل النسخة الماضية يوفنتوس في الجولة الثانية.