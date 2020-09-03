كوفاتش يغلق أبواب موناكو بوجه ريال مدريد ومانشستر يونايتد

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 سبتمبر 2020
أغلق مدرب موناكو الفرنسي، الكرواتي نيكو كوفاتش، أبواب ناديه بوجه إهتمام ريال مدريد ومانشستر يونايتد بالفرنسي بنوا بدياشيلي.
ويرغب اليونايتد والريال بالحصول على خدمات بدياشيلي، والذي يعتبره زين الدين زيدان فاران الجديد.
وصرح كوفاتش لصحيفة "مترو" البريطانية: "هدفنا هو تطويره ونقله إلى المستوى التالي، إذا لعب الكثير من المباريات معنا هنا في فرنسا، فسيتحسّن أكثر، إنه دوري جيد جداً، ولا يوجد أي شك أنه قادر على التطور أكثر".
وأردف: "نحن لا نريد رحيل بدياشيلي، هذا أمر واضح للغاية، سيبقى معنا هذا الموسم".
وختم كوفاتش: "بقاؤه هو الحل الأفضل بالنسبة له، هنا نادي طفولته وعائلته ويعرف كل شيء".
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