السومة الغائب الأكبر في الأهلي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سيكون المهاجم السوري عمر السومة الغائب الأكبر عن الجولة الـ29 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم، بعدما أعلن ناديه الأهلي أمس أنه لن يشارك في مباراتي أبها والرائد، بسبب الإصابة التي تعرض لها.

وأكد الأهلي أن السومة سيكون جاهزا للمشاركة في مواجهات دور المجموعات من دوري أبطال آسيا، وذلك بسبب تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية للقدم اليسرى.

وسيفتقد الأهلي، جهود حارسه محمد العويس، في مباراة أبها المقبلة فقط، بعد تعرضه لإصابة في العضلة الضامة للقدم اليسرى، وتأكد أيضا غياب المدافع محمد آل فتيل عن مباراتي أبها والرائد، لتعرضه لتمدد بالرباط الجانبي للركبة اليمنى.

ويغيب الظهير الأيمن سعيد المولد عن مباريات أبها والرائد، والشرطة العراقي بدوري أبطال آسيا، لتعرضه لإصابة في العضلة الضامة للقدم اليسرى.

ووقف الصربي فلادان ميلويفيتش مدرب الأهلي على الجاهزية البدنية والفنية لعناصر الفريق من خلال الحصة التدريبية التي تركزت على الجوانب التكتيكية، والتدريبات التنافسية.