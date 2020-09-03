تصفية حسابات بين النصر والاتحاد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - 8 مباريات ساخنة تشهدها الملاعب السعودية اليوم، في الجولة قبل الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان الذي توج الهلال رسميا ببطولته بعد وصوله إلى النقطة 66 في الجولة الماضية، وحسم النصر وصافته والمقعد الآسيوي الثاني بـ60 نقطة.

ومع اقتراب البطولة من الأمتار الأخيرة، يشتد الصراع بين 6 فرق على النجاة من الهبوط، فيما يحدو الأمل 4 فرق للحصول على المركز الثالث وحجز المقعد الآسيوي الثالث.

ويتصدر كلاسيكو الاتحاد والنصر مباريات الجولة الـ29 للبطولة، حيث يتوقعها المراقبون تصفيات حسابات بين متنافسين تختلف تطلعاتهم، وتأتي مباراة الوحدة مع البطل الهلال في المرتبة الثانية من حيث الأهمية، خصوصا لفرسان مكة.

الاتحاد والنصر

في مواجهة هي الأبرز، يحل فريق النصر وصيف البطل ضيفا على الاتحاد (31 نقطة) الباحث عن طوق النجاة، والابتعاد رسميا عن مناطق خطر الهبوط بقيادة مدربه البرازيلي فابيو كاريلي، قبل مواجهة العدالة أول المغادرين بالجولة الأخيرة.

فيما تأتي المواجهة بالنسبة لفيتوريا النصر بمثابة الإعداد للبطولة الآسيوية بعد أن ضمن الفريق مركزه في وصافة الترتيب، وذلك باستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

الوحدة والهلال

يدفع الوحدة بكل قوته الضاربة من أجل تحقيق فوز يعكر أفراح الهلال البطل المتوج خلال اللقاء الذي يجمع الفريقين على استاد مدينة الملك عبدالعزيز بالشرائع.

يملك الوحدة ( 46 نقطة) وينافس على المركز الثالث بقيادة مدربه عيسى المحياني، مصطدما بالهلال الذي يهدف إلى كسر رقم النصر بالموسم الماضي والوصول للنقطة 72 كأعلى رقم في تاريخ دوري المحترفين السعودي.

الفتح والتعاون

الهروب من الخطر عنوان مواجهة الفتح (30 نقطة) بالتعاون (32 نقطة) على استاد الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء ، حيث يطمع المستضيف إلى استغلال تواضع ضيفه بالجولات الماضية لحصد النقاط الثلاث والابتعاد إلى منطقة آمنة، بينما يهدف التعاون إلى تعديل أوضاعه والابتعاد عن شبح الهبوط بعد تولي الوطني عبدالله عسيري مهام تدريب الفريق.

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الاتفاق وضمك

على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام يحل فريق ضمك ( 29 نقطة) ضيفا على الاتفاق (42 نقطة) في مباراة بأهداف مختلفة، يأمل ضمك خطف نقاطها في ظل تعثره بالتعادل أمام جاره أبها بالجولة الماضية، بينما يود الاتفاق مواصلة نتائجه الإيجابية والمزاحمة على المقعد الآسيوي .

أبها والأهلي

وعلى استاد مدينة الأمير سلطان بالمحالة يلتقي أبها (35 نقطة) البعيد عن مناطق الخطر بالأهلي ( 47 نقطة) في مواجهة تعني للأهلي الكثير من أجل المحافظة على مركز ثالث الترتيب.

الفيحاء والعدالة

يستضيف فريق الفيحاء (29نقطة) ضيفه العدالة (21 نقطة ) أول الهابطين لدوري الأولى، على استاد مدينة المجمعة الرياضية، إذ يطمح الفيحاء بقيادة يوسف الغدير لكسب نتيجة المباراة وتجديد حظوظ الفريق بالبقاء.

الرائد والفيصلي

على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، يستضيف الرائد (43 نقطة ) فريق الفيصلي (45 نقطة ) في مواجهة شعارها المنافسة على مركز ثالث الترتيب.

الشباب والحزم

ويحل فريق الحزم (27نقطة) المهدد بالهبوط ضيفا على الشباب (40 نقطة) في لقاء يهدف من خلاله أبناء الرس للهروب من شبح الهبوط والتمسك بآخر الحظوظ للبقاء بين أندية دوري الأضواء، تقام المباراة على ملعب الشباب.

أرقام الجولة الـ29: