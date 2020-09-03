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الفيصل: نسعى لتنفيذ برامج تعليمية أولمبية نوعية

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- بواسطة أيمن الوشواش - ناقش وزير ورئيس اللجنة الأولمبية السعودية الأمير عبدالعزيز الفيصل بعض المقترحات الخاصة بالعملية التعليمية الأولمبية في اللجان الآسيوية خلال الاجتماع الأول عن بعد، للجنة التعليم بالمجلس الأولمبي الآسيوي أمس.

وقال الفيصل إن اللجنة الأولمبية السعودية استثمرت في عدد من البرامج التعليمية للقطاع ‏الأولمبي خلال جائحة ، عبر تفعيل عدد من الأنشطة التي شارك فيها ‏الآلاف عن بعد.

وأشار إلى إقامة اليوم الأولمبي قبل انتشار جائحة كورونا، وتفعيل الأكاديمية‏ الأولمبية السعودية، وأكد أن الهدف الرئيس لهذه اللجنة هو تنفيذ برامج تعليمية أولمبية نوعية على مستوى القارة الآسيوية، من خلال المجلس الأولمبي الآسيوي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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