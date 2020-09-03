الفيصل: نسعى لتنفيذ برامج تعليمية أولمبية نوعية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ناقش وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية السعودية الأمير عبدالعزيز الفيصل بعض المقترحات الخاصة بالعملية التعليمية الأولمبية في اللجان الآسيوية خلال الاجتماع الأول عن بعد، للجنة التعليم بالمجلس الأولمبي الآسيوي أمس.

وقال الفيصل إن اللجنة الأولمبية السعودية استثمرت في عدد من البرامج التعليمية للقطاع ‏الأولمبي خلال جائحة كورونا، عبر تفعيل عدد من الأنشطة التي شارك فيها ‏الآلاف عن بعد.

وأشار إلى إقامة اليوم الأولمبي قبل انتشار جائحة كورونا، وتفعيل الأكاديمية‏ الأولمبية السعودية، وأكد أن الهدف الرئيس لهذه اللجنة هو تنفيذ برامج تعليمية أولمبية نوعية على مستوى القارة الآسيوية، من خلال المجلس الأولمبي الآسيوي.